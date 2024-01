Benevento – Turris: 3-2. Inizia male il girone ritorno la Turris, nonostante due gran gol di De Felice e D’Auria

Inizia male il girone di ritorno per la Turris che cade al Vigorito contro il Benevento.

Primo tempo a senso unico. I padroni di casa gestiscono i ritmi della partita, trovano la rete del vantaggio e sfiorano il raddoppio.

Nella seconda frazione primi dieci minuti senza occasione da entrambe le parti, poi raddoppio della strega.

Non ci stanno gli uomini di Caneo e provano a raddrizzare la gara con De Felice che calcia da centrocampo e realizza un eurogol. Il direttore di gara e il suo assistente inizialmente non avevano assegnato la rete, ma dopo un consulto col quarto uomo, convalidano il gol.

Il Benevento non ci sta, entra Ciciretti e alla prima giocata, trova un gran gol. Sul finale trova la rete anche il rientrante D’Auria, ma non basta.

Primo tempo

Al 13′ prima minaccia da parte del Benevento. Pinato crossa basso sul primo passo verso Marotta, che non riesce a passare in vantaggio grazie ad una super chiusura di Maestrelli.

Al 14′ clamorosa doppia occasione per la strega. Angolo dalla sinistra, stacca Cappellini, Marcone compie una gran parata, sulla ribattuta arriva Ferrante che a porta vuota però spedisce sul palo.

Al 17′ Benevento in vantaggio. Contropiede letale della strega il pallone arriva a Marotta che di testa appoggia per Ciano, il neo acquisto dei padroni di casa non può fare altro che realizzare la rete del vantaggio.

Al 39′ ancora padroni di casa in avanti. Ci prova Ferrante dal limite dell’area. Pallone in corner.

Al 42′ Turris assente e ennesima chance per il Benevento. Stavolta Improta riceve a rimorchio e calcia tutto solo, pallone alto.

Secondo tempo

Al 57′ raddoppia la strega con Improta che riceve in area di rigore da Marotta e a tu per tu con Marcone non sbaglia.

Al 58′ grandissima occasione per la Turris. Burgio trova De Felice tutto solo in area che solo davanti al portiere spedisce clamorosamente sopra la traversa.

Al 74′ accorcia la Turris. Grandissimo gol di De Felice che calcia da centrocampo e beffa Paleari. L’arbitro e l’assistente inizialmente però non avevano assegnato il gol. Il quarto ufficiale, avverte il direttore di gara e la rete viene convalidata.

Al 86′ il Benevento cala il tris. Ciciretti riceve da posizione defilata, si accentra, calcia e realizza il terzo gol per la strega.

Al 92′ accorcia le distanze la Turris con D’Auria che al volo sul secondo palo calcia e batte Paleari.