Atalanta – Napoli: 3-1. Non basta Lozano, Zapata e Pessina condannano gli azzurri

Il Napoli abdica in Coppa Italia, cedendo per 3-1 allo stadio Azzurri d’Italia di Bergamo: di Zapata, Pessina (doppietta) e Lozano le reti che fissano il match. Vittoria meritata per gli uomini di Gasperini che nel primo tempo riprendono da dove avevano lasciato al Diego Armando Maradona e vanno, dopo un quarto d’ora, sul doppio vantaggio. Tutto troppo facile per gli avanti atalantini che riescono a penetrare la difesa azzurra come un coltello caldo nel burro. Nella ripresa Napoli trasformato, con un 4-2-3-1, ben giocato ed interpretato da Lozano e Osimhen. Ed è proprio il messicano ad accorciare, riaprendo il match con un guizzo dopo un incursione di Bakayoko. Momento decisivo tra il 74’ ed il 78’, quando prima Oshimen si divora il gol del pareggio (miracolo di Gollini) e poi Pessina mette il sigillo finale al match. In finale ci va, meritatamente, la squadra di Gasperini. Brutto Napoli nel primo tempo, lontana parente della squadra di inizio stagione. Nota positiva, oltre al solito Lozano, gli 80 minuti di Osimhen.

Tabellino

Atalanta- Napoli: 3-1 (pt 2-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (27′ st Caldara), Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina (45′ st Pasalic); Muriel (11′ st Ilicic), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Malinovskyi, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj (42′ pt Mario Rui); Elmas, Bakayoko (19′ st Lobotka), Zielinski (19′ st Demme); Lozano, Osimhen (33′ st Petagna), Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Zedadka, Fabian Ruiz, Politano, Costanzo, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma.

MARCATORI: 10′ pt Zapata (A), 16′ pt Pessina (A), 8′ st Lozano (N), 33′ st Pessina (A)

NOTE: Ammoniti. Hysaj, Zielinski, Di Lorenzo, Insigne (N). Recupero: 1′ pt, 3′ st.