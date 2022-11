Atalanta – Napoli: 1-2. Uragano Osimhen! Gol e assist stendono la Dea e fanno volare gli azzurri!

Il Napoli batte l’Atalanta per 2-1 allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo: al vantaggio di Lookman (19° su rig.) risponde Osimhen (23°) di testa e la ribalta Elmas (35°) su assist del nigeriano, vero protagonista del match. Partita tosta per gli uomini di Spalletti, che subiscono l’iniziativa atalantina nei primi 20 minuti. La rete di Lookman sveglia il Napoli, che la ribalta in 12 minuti. Chiusa la prima frazione in vantaggio, gli azzurri nella ripresa controllano bene il match, andando vicino alla terza rete con Simeone, subentrato ad Osimhen, al 78°: tiro di poco fuori. Da segnalare un legno bergamasco con una deviazione di Olivera su tiro di Lookman al 55°. Vittoria sofferta, ma meritata, che consente al Napoli di distanziare la Dea di 8 punti, in attesa della gara del Milan contro lo Spezia.

Per il Napoli, quella odierna, è la nona vittoria consecutiva in campionato.

Tabellino

Atalanta – Napoli: 1-2 (pt 1-2)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (41′ st Soppy), Ederson, Koopmeiners (36′ st De Roon), Maehle; Pasalic (26′ st Malinovskyi); Lookman (36′ st Boga), Højlund (26′ st Zapata). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Boga, De Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Zapata, Soppy. All.: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (48′ st Gaetano), Lobotka, Zielinski (19′ st Ndombele); Lozano (19′ st Politano), Osimhen (30′ st Simeone), Elmas (48′ st Zerbin). A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Mario Rui, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Ndombele. All.: Spalletti

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 19′ pt rig. Lookman (A), 23′ pt Osimhen (N), 35′ pt Elmas (N)

NOTE: Ammoniti: Demiral, Hojlund, Maehle, Zapata, Toloi (A); Kim (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st