Atalanta – Napoli 1-2, le pagelle: Osimhen straripante, Elmas decisivo. Meret blinda la porta

MERET 7: una bella parata nel primo tempo, si supera nella ripresa su Maehle. Blinda il risultato con grande personalità. Felino

DI LORENZO 6: soffre un po’ in fase difensiva, resta più bloccato del solito. Cresce nella ripresa e nel complesso non sfigura. Combattivo

KIM 6,5: ci mette fisico e grande tempismo negli interventi. Rischia sempre la giocata e l’anticipo sbagliando poco o nulla. Tenace

JUAN JESUS 6,5: concede poco ad Höjlund, fa valere senso della posizione ed intelligenza tattica al cospetto di Lookman. Lucchetto

OLIVERA 7: ottima prova fatta di diverse chiusure importanti e sgroppate in avanti. Devia sulla traversa il tiro di Lookman a Meret battuto, serve una palla invitante a Simeone che spreca. Pendolino

ANGUISSA 6,5: solita prova di sostanza e qualità. Vince tanti duelli facendo ripartire l’azione. Accompagna sempre la manovra lanciandosi tra le linee. Eclettico (dal 93′ GAETANO s.v.)

LOBOTKA 6,5: non perde mai la palla. Si abbassa sempre per costruire da dietro, gli avversari ricorrono spesso al fallo per ostacolarlo. Riferimento

ZIELINSKI 6,5: trova buoni spunti in una gara non facile. Cresce col passare dei minuti, si sacrifica anche in fase di non possesso. Indispensabile (dal 64′ NDOMBELE 6: tanta legna in mediana nel momento topico del match. Dinamismo e sostanza al servizio della squadra. Solido)

LOZANO 5,5: aiuta poco in fase di ripiegamento, non incide negli ultimi sedici metri. Fatica a trovare la profondità e non riesce a tagliare in mezzo. In ombra (dal 64′ POLITANO 6: garantisce freschezza e galoppate utili ad allentare la pressione. Si propone con continuità. Acceso)

OSIMHEN 7,5: protagonista assoluto del match. Prima procura il rigore per gli orobici, poi trova il pari con un perentorio stacco di testa. Infine si porta a spasso Demiral e di forza pesca Elmas per il gol vittoria. Straripante (dal 75′ SIMEONE s.v.)

ELMAS 7: trova il gol del sorpasso con un bel movimento in area. Lega il gioco tenendo uniti i reparti, tanto movimento e contributo importante anche nel fare densità. Decisivo (dal 93′ ZERBIN s.v.)