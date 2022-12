Fonte e foto napoli.it

Antalyaspor – Napoli 2-3: vittoria per gli azzurri nella prima amichevole in Turchia

Antalyaspor: Uysal, Balci, Sari, Toprak, Vural, Fernando, Soner (60′ Akyol), Ghadcha, Mehmedi, Larsson, Luis Adriano. All. Sahin

Napoli: Meret (76′ Marfella) Zanoli (81′ Marchisano), Di Lorenzo (46′ Zedadka), Ostigard (81′ Barba), Mario Rui (46′ D.Hysaj), Lobotka (46′ Demme), Elmas (46′ Gaetano), Politano (46′ Ndombele), Raspadori (76′ Spavone), Kvaratskhelia (46′ Zerbin), Osimhen (46′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Feridun Daldas (Turchia)

Marcatori: 8′ Raspadori, 14′ Politano, 55′ Mehmedi, 61′ Raspadori, 86′ Ozmert

ANTALYA – Il Napoli batte l’Antalyaspor per 3-2 e vince la prima amichevole in Turchia al Winter Football Series. In copertina ci va Raspadori a segno con una doppietta che brilla di luce propria. Jack mostra tutta la sua sensibilità tecnica accarezzando il pallone prima con un destro che, dopo neppure 10’ minuti, si incastra tra palo e traversa, e poi all’ora di gioco con il medesimo colpo che bacia l’angolo basso. Due chicche che fanno la gioia dei puristi della balistica. In mezzo c’è il gol di Politano che in controtempo la mette di sinistro entrando in area da destra. Per il resto gli azzurri comandano il gioco dando dimostrazione di aver riallacciato subito il filo del palleggio e della autorevolezza. Spalletti nella seconda parte dà spazio anche ai ragazzi della Primavera che si distinguono con personalità. Adesso si prosegue la preparazione in Turchia che culminerà domenica contro il Crystal Palace per la seconda sfida del Winter Football Series.

PRIMO TEMPO –

8′ – gol del Napoli. Raspadori si infila in area e chiude con un destro a giro sul secondo palo: 1-0!

14′ – secondo gol del Napoli. Azione personale di Politano che dalla destra entra in area e di sinistro colpisce in controtempo sul primo palo: 2-0!

15′ – ottimo inizio degli azzurri che comandano il gioco con brillantezza

21′ – bella chiusura di Di Lorenzo su cross di Ghadcha

28′ – penetrazione di Kvara e destro centrale

31′ – sinistro in drop di Raspadori: palo pieno

40′ – possesso palla costante del Napoli che tiene il campo in ampiezza

43′ – sinistro di Vural in area, largo

– SECONDO TEMPO –

51′ – punizione di Fernando, alta

53′ – destro in area di Ndombele, respinge il portiere in tuffo

55′ – gol dell’Antalyaspor con un diagonale di Mehmedi in area: 2-1

61′ – terzo gol del Napoli. Ndombele lancia Raspadori in area, destro delizioso di Jack che infila l’angolo a giro. Doppietta di Raspa: 3-1!

77′ – destro in area di Simeone che colpisce il palo

86′ – secondo gol dell’Antalyaspor con punizione di Ozmert: 3-2

92′ – destro di Gaetano in area, respinge di piede il portiere

Finisce col successo del Napoli per 3-2