Albania – Muore turista italiano dopo un incidente con una moto d’acqua

Un cittadino italiano, appena 19enne, è morto domenica a Velipoja, una frazione del comune di Scutari in Albania. Stava usando un jet sky insieme al suo amico, ma i due si sono scontrati e uno dei due è morto all’ospedale di Scutari. Albaniandailynews.com ha appreso che la vittima è il cittadino con iniziali NL, mentre il suo amico ferito è il cittadino SD di 20 anni. Sono venuti in Albania, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per le vacanze. Finora la polizia sospetta che entrambi fossero sotto l’effetto dell’alcol. Sono in corso ulteriori indagini su questo caso.