Secondigliano- Sorpreso con droga, fermato 21enne

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio del controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Andrea Avellino, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto rinvenendo, all’interno del marsupio, un involucro di hashish del peso di 50 grammi circa e 270 euro suddivise in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 21enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.