foto di repertorio

Australia – Balena colpisce barca: due feriti

La notizia ha fatto il giro del mondo. Una balena ha colpito una barca al largo delle coste dell’Australia occidentale ferendo due uomini che sono stati ricoverati in ospedale. I due erano sulla barca quando questa è stata colpita e ribaltata intorno poco prima delle 19:00 di martedì 17 luglio ora locale nelle acque al largo costa di Kalbarri, 15-18 km chilometri delle coste dell’Australia Occidentale, ha detto la polizia. Il centro di coordinamento della polizia marittima di North Fremantle ha inviato sul posto il DFES Marine Rescue Kalbarri, che ha scortato l’imbarcazione fino a riva. I due uomini, di 69 e 39 anni, che si trovavano a bordo sono rimasti feriti nell’incidente. Entrambi. rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati curati dal St John WA e trasportati al Kalbarri Hospital. Si ritiene che l’uomo di 69 anni abbia riportato gravi ferite, che potrebbero richiedere il trasporto in elicottero al Royal Perth Hospital da parte del Royal Flying Doctor Service per ulteriori cure. La collisione è stata “un tragico incidente”, ha detto il sovrintendente ad interim della polizia marittima Un portavoce del Dipartimento dei trasporti ha dichiarato che gli agenti erano a conoscenza dell’incidente e che avvieranno indagini presso le persone coinvolte.