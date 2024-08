Torre del Greco – Uno sportello informativo per disabili a palazzo Baronale

Uno sportello informativo che rappresenti un punto di riferimento per gli utenti con disabilità e per le loro famiglie. È quello che sarà inaugurato dopo l’estate a palazzo Baronale. A stabilirlo è una delibera, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che fa seguito al finanziamento ricevuto dalla Regione Campania dalla cooperativa sociale Parteneapolis e da Movica Aps, soggetti che hanno presentato e si sono visti finanziare due progetti che hanno quali partner il Comune e l’ambito N31.

L’attivazione dello sportello, sancita dalla delibera proposta dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, è programmata per l’intera durata del progetto,: le azioni prevedono anche consulenze che potranno essere fornite telefonicamente, per mail, attraverso canali social o piattaforme online. L’apertura del punto informativo al piano terra della sede di via Plebiscito è però solo una delle azioni presenti nei progetti proposti da Movica e Parteneapolis. Non è un caso che in questi giorni, nell’ambito del programma denominato I-Pad (inclusione e percorsi di autonomia differenziata) che mira a far sperimentare una vita sempre più indipendente alle persone con disabilità, alcuni ragazzi del centro polifunzionale Oikos hanno trascorso tre giorni “fuori casa” presso una struttura di Bacoli, godendo della libertà di organizzare i loro momenti, programmando una cena al ristorante e specifiche escursioni in spiaggia, senza trascurare gli impegni domestici, dal riordino delle camere alla preparazione della colazione. Impegno ed entusiasmo hanno fatto da cornice a questa esperienza, che non si annuncia isolata, ma che anzi sarà replicata nei prossimi mesi. Due le strade che attraverso i progetti si punta a percorrere, legate rispettivamente ad autonomia lavorativa e autonomia abitativa. In programma la realizzazione di percorsi di orientamento al lavoro, attivazione di tre tirocini formativi e l’avvio di un laboratorio sperimentale di vita indipendente.