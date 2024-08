Turris – Altamura 1-3 – Non basta una buona prestazione, corallini fuori dalla coppa

Turris – Altamura: 1-3. Corallini eliminati dalla Coppa Italia, ma ottima prestazione degli uomini di Conte.

Inizia male la nuova era corallina. La Turris è eliminata al primo turno di Coppa Italia.

I corallini passano in vantaggio con Nocerino e chiudono un’ottima prima frazione.

Nel secondo tempo calano le energie e complici le molte assenze dovute a situazioni extra campo, sul terreno di gioco, mister Conte è costretto a schierare ragazzi delle giovanili.

Nel finale la pareggiano gli ospiti con un errore su un retropassaggio.

Nei supplementari l’Altamura si lancia in avanti alla ricerca del vantaggio sfiorando più volte il gol, che arriva su una deviazione sfortunata di Ricci.

Il tris arriva all’ultimo secondo.

Primo tempo

Al 30′ Turris in vantaggio. Grandissima palla di Giannone per Nocerino che aggancia in area di rigore e a tu per tu col portiere non sbaglia.

Al 38′ l’Altamjra prova a farsi vedere in attacco con Bumbu, il suo tiro finisce alto.

Secondo tempo

Al 63′ grandissima occasione per i corallini. Maestrelli crossa dalla destra per Pugliese che tutto solo, di testa colpisce male e spedisce a lato.

Al 80′ brivido per la Turris. Silletti calcia da 30 metri, il pallone sfiora il palo. Ospiti vicini al palo.

Al 85′ pareggio dell’Altamura. Giannone sbaglia il retropassaggio per Ricci e manda in porta Sabbatani che a tu per tu con Marcone non sbaglia.

Al 87′ Altamura vicino al vantaggio. Ancora un retropassaggio sbagliato, stavolta da Giannone che permette a Molinaro di crossare per Sabbatani e l’attaccante tutto solo colpisce di testa, ma trova un miracolo di Marcone che salva il risultato.

Primo tempo supplementare

Al 100′ rete annullata alla Turris. Giannone inventa per Porro che solo davanti al portiere insacca. L’assistente dell’arbitro sbandiera e annulla per offside.

Al 103′ Altamura pericolosa con Sabbatani che colpisce di testa, pallone fuori.

Secondo tempo supplementare

Al 106′ ancora ospiti vicini al vantaggio. Minesso calci a porta vuota ma Porro salva sulla linea.

Al 112′ Altamura in vantaggio. Molinaro crossa al centro, una deviazione sfortunata di un difensore mette fuori causa Marcone e ospiti avanti.

Al 120′ la chiudono gli ospiti. Balde perde palla nelle trequarti, e Sabbatani realizza la sua doppietta personale.