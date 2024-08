Dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia sul Medio Oriente

Noi, i leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente. Abbiamo espresso il nostro pieno sostegno agli sforzi in corso per smorzare le tensioni e raggiungere un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.

Abbiamo appoggiato l’appello congiunto del Presidente Biden, del Presidente dell’Egitto Sisi e dell’Emiro del Qatar Tamim a rinnovare i colloqui nel corso di questa settimana con l’obiettivo di finalizzare l’accordo il prima possibile, e abbiamo sottolineato che non c’è più tempo da perdere. Tutte le parti devono assumersi le proprie responsabilità.

Inoltre, è necessaria la consegna e distribuzione degli aiuti senza restrizioni. Abbiamo espresso il nostro sostegno alla difesa di Israele dall’aggressione iraniana e da attacchi da parte di gruppi terroristici sostenuti dall’Iran.

Abbiamo chiesto all’Iran di ritirare le sue continue minacce di un attacco militare contro Israele e abbiamo discusso delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale in caso di un simile attacco.