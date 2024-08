Torre del Greco – Politiche sociali, approvato regolamento delle procedure di concorso

Politiche sociali: la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella approva il nuovo regolamento relativo alle procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego dell’ambito N31. Quello compiuto dall’esecutivo torrese è insomma il primo, indispensabile passaggio per arrivare a rinfoltire il numero di dipendenti in uno dei settore considerati nevralgici dall’amministrazione comunale. L’approvazione, arrivata nel corso dell’ultima seduta di giunta, segue una specifica seduta del coordinamento istituzionale nella quale era stata presentata la bozza, alla presenza tra gli altri del primo cittadino e dell’assessore Mariateresa Sorrentino. In quella circostanza era stato evidenziato come nel luglio del 2023 fossero subentrate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica “concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

Tenuto conto anche delle sopraggiunte nuove modalità di assunzione attraverso il portale sviluppato dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dunque proceduto all’approvazione del regolamento, procedendo nel contempo anche all’abrogazione di “ogni altra disposizione regolamentare in materia di selezione del personale afferente l’ambito N31”.