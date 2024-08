Napoli- Modena: 4-3 (dcr). Meret ne para 2 e porta gli azzurri ai 16.mi

Il Napoli batte il Modena per 4-3 dopo i calci di rigore, nella prima uscita stagionale che ha visto gli azzurri di mister Conte impegnati nei 32.mi di finale di Coppa Italia. Gara contratta che il Napoli ha controllato per tutti e 90 minuti, senza però creare nessuna limpida palla gol. Anzi è del Modena l’unica occasione vera dei tempi regolamentari, con Palumbo che colpisce la traversa dopo un’azione in ripartenza. Si sente troppo l’assenza del centravanti, con Raspadori quasi sempre avulso dal gioco. Meglio con gli ingressi di Ngonge, Simeone e Cheddira, anche se aldla manovra più fluida sono venuti fuori solo due colpi di testa fuori dallo specchio della porta.

Alla lotteria dei rigori sbaglia prima il Napoli, ma Meret ne para 2 portando gli azzurri ai 16.mi. Contro il Verona occorrerà però fare qualcosa in più per portare a casa l’intera posta.

NAPOLI-MODENA 0-0 (4-3 dcr)

IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (73′ Ngonge), Lobotka, Anguissa, Spinazzola (73′ Oliveira); Politano (87′ Cheddira), Kvaratskhelia; Raspadori (65′ Simeone). All. Conte

MODENA (4-4-1-1): Gagno; Caldada, Zaro, Pergreffi, Cotali (78′ Cauz); Magnino, Battistella, Santoro, Idrissi (78′ Bozanhaj); Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli