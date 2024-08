Ponticelli – Droga e armi, fermato 40enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Ponticelli, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno controllato l’abitazione di un soggetto dove hanno rinvenuto, ben occultata, una pistola a tamburo 38 special, con matricola abrasa e con 6 cartucce , nonché 77 involucri di crack del peso complessivo di circa 11 grammi, 9 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento per la droga.

Per tali motivi il prevenuto, un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi clandestine e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.