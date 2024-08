Castellammare – Controlli dei Carabinieri, arrestata 53enne per droga

La serata dei Carabinieri della compagnia stabiese parte da Agerola. Una serata di controlli, intensificati per la movida di un sabato sera nel cuore di Agosto.

E’ una donna la prima persona a finire nei guai. I militari della stazione di Agerola sono in strada. La paletta si solleva e l’auto della 53enne accosta.

L’agitazione visibile della 53enne trova giustificazione quando i carabinieri trovano nell’abitacolo un barattolo di vetro. All’interno quasi 50 grammi di cocaina, divisi in 46 dosi. Addosso anche 940 euro in contante ritenuto provento di spaccio.

Fortunato è finita in manette ed è ora nel carcere di Secondigliano, in attesa di giudizio.

Ancora altra droga, questa volta non destinata alla vendita, sarà trovata nelle tasche di due giovani di Torre del Greco e Gragnano. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.

Denunciato per guida senza patente un 23enne di Sant’Antonio Abate. Era alla guida di un’auto nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Patente conseguita ma sospesa ad un 32enne di Frattamaggiore, sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al limite previsto.

Controlli anche alle attività commerciali dell’area stabiese. Per il titolare di un chioschetto di bibite e snack nel comune di Pimonte, una denuncia per abusi edilizi e violazioni delle norme ambientali e paesaggistiche. L’attività, poi sequestrata, era svolta senza alcuna autorizzazione.