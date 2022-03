foto di repertorio

Aereo militare precipita in provincia di Lecco: pilota deceduto e il copilota si troverebbe in gravi condizioni

Un jet militare è precipitato questa mattina sul Monte Legnone, in Provincia di Lecco, al confine con le Province di Sondrio e Bergamo. I due piloti sono riusciti a lanciarsi dall’abitacolo prima dello schianto, ma mentre il copilota si troverebbe in gravi condizioni, il pilota è deceduto. Alcuni testimoni nella zona di Colico (Lecco) hanno riferito di aver visto una palla di fuoco schiantarsi sulla parete della montagna, sul versante lecchese, quello che dà verso Pagnona (Lecco). Il boato è stato sentito distintamente. Il jet precipitato, era partito da Venegono (Varese) e non appartiene all’Aeronautica militare italiana, ma era in fase di collaudo post produzione. A bordo dell’Aermacchi 346 c’erano istruttore e allievo. I due si erano lanciati prima dello schianto, ma in una zona molto ravvicinata alle pareti rocciose della montagna, che raggiunge quota 2’609 metri. Il pilota ferito è stato trovato su un balcone naturale di roccia, in una zona particolarmente impervia. Il britannico rimasto ucciso era un pilota addestratore esperto, dipendente di una agenzia che fornisce piloti addestratori. In questo caso era in volo per essere lui stesso formato in modo specifico a volare, e ad addestrare poi altri piloti, su quel modello di aereo. Una densa nube nera si è alzata dal monte Legnone ed è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono intervenuti due elicotteri delle emergenze sanitarie, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio