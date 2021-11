Foto da wikipedia

Addio al giornalista sportivo Giampiero Galeazzi

Si è spento all’età di 75 anni Giampiero Galeazzi. Il giornalista ed ex canottiere era malato da tempo. Nato a Roma, era conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone per via della sua stazza. Storica voce dello sport in tv, restano memorabili le sue telecronache dei fratelli Abbagnale in gara. Indimenticabile anche il suo ingresso nello spogliatoio del Napoli quando gli azzurri vinsero lo scudetto nel 1987. Galeazzi entrò e lasciò il microfono a Maradona in versione intervistatore.