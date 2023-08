Ad Anacapri la presentazione del romanzo Viviana con l’autore Alfredo Guarino e Geppy Gleijeses

di Cristina Basso

Da sempre l’isola di Capri fonde magicamente mondanità e arte, spettacolo e cultura. Tra i numerosi appuntamenti culturali dell’estate caprese che spaziano dalla musica al cinema e all’arte, venerdì 25 agosto alle 18.30, sulla magnifica terrazza panoramica dell’Hotel Cesare Augustus di Anacapri, si terrà la presentazione del libro Viviana, dell’Avvocato Alfredo Guarino, giurista e scrittore.

La presentazione vedrà gli interventi di Almerina Bove, Yvonne Carbonaro, Livia Lucia Petrachi, Manlio Santanelli e Riccardo Sgobbo e sarà accompagnata dalle letture di alcuni brani del romanzo a cura di Francesco Caggiano e Maddalena Terracciano. L’incontro, moderato da Daniela Faraone, si concluderà con la lectio magistralis di Geppy Gleijeses.

La storia, ambientata alla fine dell’Ottocento tra Treviso e Istanbul, vede protagonista Viviana, una ragazza dell’alto Veneto che, dopo essere stata novizia in convento, va lavorare in sala presso una locanda, qui farà un incontro che la porterà presso l’harem del sultano di Costantinopoli.

L’opera di Guarino è un romanzo multietnico che conduce il lettore in un coltissimo viaggio nel tempo e nella cultura alla scoperta di usanze, luoghi, tradizioni e costumi che l’autore racconta con ricchezza di particolari e riferimenti alla cultura veneta, ottomana e francese. La forza femminile della protagonista si staglia in primo piano su questo ricchissimo affresco in cui si intrecciano i fili dell’Oriente e dell’Occidente, rendendo Viviana un esempio di femminilità senza tempo capace di ispirare i lettori.