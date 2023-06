A Torre Annunziata c’è una colonia di gatti che rischia di rimanere intrappolata e restare senza cibo e cure. L’allarme è stato lanciato da una cittadina che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Negli scavi di Oplonti c’è una colonia felina registrata a nome di una mia amica. I gatti sono a rischio perché ci sono in corso dei lavori che, di fatto, bloccano l’accesso al muretto dove la mia amica e mia sorella mettono il loro cibo. Ormai stanno mettendo transenne metalliche. Mia sorella sta chiamando chiunque per mettere in salvo i gatti, che tra poco non potranno ricevere cibo, ma nessuno risponde.”. “Allerteremo l’Asl veterinaria e l’amministrazione comunale, retta dal Commissario Prefettizio dopo lo scioglimento della giunta per infiltrazione camorristica, affinché si intervenga affinché i gatti possano essere liberati per ricevere le giuste cure prima che sia troppo tardi.”- ha dichiarato Borrelli.