Madonnina del Pescatore e del Subacqueo: recuperata la statua dal Santuario sottomarino di Ercolano

I palombari del Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare l’hanno riportata al Molo Borbonico. Al via l’intervento di restauro

“Una giornata importante per Ercolano e per i fedeli, perché oggi ritorna a casa la Madonnina del Pescatore e del Subacqueo recuperata, grazie ai palombari del Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina Militare, dal Santuario sottomarino che si trova sul fondale a largo di Punta Quattroventi. Ora sarà, come ogni anno, restaurata ed esposta in chiesa fino a settembre quando tornerà in mare” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.

Sul Molo Borbonico ad attendere la statua, insieme ai bagnanti e al sindaco, il Comandante della base della Marina Militare di Napoli, Aniello Cuciniello; gli assessori Anna Giuliano e Mariarca Cascone; i consiglieri comunali Andrea Fiengo, Teresa Solaro e Michele Simeone.

La statua in queste settimane sarà sottoposta ad una serie di interventi di pulizia e restauro in vista della Festa della Madonna del Pescatore e del Subacqueo che come da tradizione si terrà domenica 17 settembre.

“Una cerimonia che rinsalda quel connubio che unisce la città di Ercolano e il Mare. E’ stato un momento particolarmente emozionante. Quella della Madonnina del Pescatore e del Subacqueo è una delle tradizioni più sentite della nostra comunità insieme alla Festa di Pugliano. Altra festività religiose della nostra città legate al mare” – conclude il sindaco di Italia Viva.