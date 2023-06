Napoli – Scippa un cellulare, arrestato 32enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato una donna che, indicando un uomo in fuga, ha raccontato che lo stesso le aveva strappato dalle mani il suo cellulare.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in vico Pacella trovandolo in possesso del telefono.

D.A., 32enne di Santa Maria Capua Vetere con precedenti di polizia, è stato arerstato per furto con strappo e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, il cellulare è stato restituito alla donna.