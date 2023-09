Volla – Calci e pugni alla compagna, arrestato 44enne

Due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco da sempre in prima linea nella tutela delle fasce deboli.

Il primo episodio avviene proprio a Torre del Greco, è pomeriggio e i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia indagano per una donna che è stata trasferita dal personale del 118 nell’ospedale Maresca. La signora ha lesioni al volto e tagli alle braccia inferti verosimilmente con dei frammenti di vetro. Per la vittima – ha 25 anni – una prognosi di 15 giorni. Raccolti gli indizi i militari appurano che l’autore dell’aggressione fosse il compagno della donna, un 33enne del posto. L’uomo per l’ennesima volta aveva picchiato la donna e i Carabinieri lo rintracciano e arrestano. Il 33enne si trova in carcere in attesa di giudizio.

Il secondo arresto, invece, avviene nella notte a Volla e a intervenire sono i carabinieri della sezione radiomobile di Torre. La gazzella sta percorrendo via Lufrano quando nota un uomo che sta aggredendo una donna. La sta prendendo a calci e pugni (è l’ennesima volta come constateranno successivamente i militari) e solo l’intervento dei Carabinieri evita il peggio riuscendo a bloccare l’uomo che stava tentando di colpire la compagna con un coltello.

L’arrestato, un 44enne, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la vittima – ha 35 anni – è stata medicata nell’ospedale di Torre del Greco e ne avrà per 10 giorni a seguito delle lesioni alle braccia riportate durante l’aggressione.