Napoli – Piazza Garibaldi: in arresto 23enne di origine egiziana in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garbaldi all’angolo con corso Novara, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento sospetto.

I poliziotti, pertanto, lo hanno prontamente raggiunto ed identificato accertando che il 23enne era destinatario di un provvedimento di ordine per la carcerazione, emesso il 14 ottobre 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il predetto dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Sant’Anastasia nel 2016.