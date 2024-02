Usa – Emergenza piogge in California, allerta per 14 milioni di persone

Oltre 14 milioni di persone sono in allerta in California e quasi 700.000 sono rimaste senza corrente a causa dei forti temporali che si stanno abbattendo sullo Stato in questi giorni.

Ieri a Los Angeles è stato il giorno più piovoso degli ultimi 20 anni, l’equivalente di un mese di pioggia in 24 ore, e alcune case sulla collina di Hollywood sono state evacuate.