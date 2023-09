Ultimi due weekend di settembre per il Tour del giallo a Napoli

di Cristina Basso

Quella del giallo è una vera a propria passione globale e trasversale, che negli ultimi anni ha conquistato anche Napoli, soprattutto grazie al suo più famoso autore, Maurizio de Giovanni ,che con le avventure del Commissario Ricciardi ha stretto un legame a doppio filo tra la città e il genere del mistero. E per ripercorrere la geografia urbana del noir il Tour del Giallo, ideato da Ciro Sabatino, ha permesso agli appassionati, napoletani e non, di immergersi nei luoghi che hanno fatto da sfondo a tanti romanzi. Ultimi due appuntamenti per vivere questa esperienza saranno il weekend del 23 e 24 settembre –con un percorso in salita verso la collina del Vomero, tra scale e anfratti, nel quartiere di Attilio Veraldi, autore di La mazzetta; e il weekend del 30 settembre e 1 ottobre dedicato proprio a Maurizio De Giovanni e al suo commissario. L’avventura sarà resa ancora più suggestiva grazie alla possibilità di annotare pensieri e appunti su un taccuino che viene fornito ai partecipanti all’inizio del tour. Gli appunti di viaggio potranno poi essere inviati alla casa editrice Gialli.it per concorrere alla selezione per la pubblicazione. Tutti i tour sono gratuiti previa prenotazione allo 0815780421.

immagine repertorio dal web