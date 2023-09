Fabrizio Bosso allo ‘Ittateve a mare Jazz Festival’

di Cristina Basso

Si conclude domani giovedì 21 settembre presso il Lido Varca d’Oro a Giugliano lo ”Ittateve a mare jazz festival”, il primo jazz festival ‘a piedi nella sabbia’ come recita il sottotitolo che vedrà il concerto evento del trombettista Fabrizio Bosso. Il festival, nato da un’idea di Salvatore Trinchillo, titolare del locale ed appassionato di musica, ha visto in programma nomi quali Steve Gadd, Michael Blicher, Dan Hemmer, Roberto Gatto, Elisabetta Serio con Jerry Popolo, Walter Ricci, Kikoski, Cannon, Coppola Trio, Igor Caiazza con Nico Gori, ed è stato realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind. Bosso dopo esordi precocissimi e una lunga carriera di tourné con orchestre da ballo, vanta collaborazioni prestigiosissime con quella con il pianista Enrico Pieranunzi, Franco d’Andrea, Renato Sellani e si esibisci in alcune delle sale concerto e palcoscenici internazionali tra cui la Carnegie Hall. Domani sera si esibirà insieme al Freedom jazz 4et.

immagine dal web