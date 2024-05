Ercolano – Sicurezza sul lavoro: denunciati 3 imprenditori

Ad Ercolano i carabinieri della locale Tenenza insieme ai militari dell’ispettorato del lavoro di Napoli e del nucleo forestale di Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto del lavoro sommerso e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante le operazioni sono stati denunciati 3 imprenditori titolari di altrettante imprese che si occupano della compravendita di indumenti usati.

Per i 3 sanzioni penali e amministrative per un totale di 74mila euro. Per due aziende sono state adottate anche 2 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e sono stati sequestrati i locali e le attrezzature. Provvedimenti che nascono per aver trovato lavoratori in nero e violazioni in materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.