Torre del Greco – Al Teatro Buonconsiglio “Le disobbedienti” di Lino Bello

Grande successo per lo spettacolo di Lino Bello, andato in scena il 3, 4 e 5 maggio scorso al Teatro Buonconsiglio di Torre del Greco, dal titolo “Le disobbedienti”.

Ma chi sono queste ‘disobbedienti’? Lo spiega lo stesso regista nelle sue note di regia:

“Sono le donne che si sono spese per la conoscenza, l’arte e la politica, raggiungendo traguardi notevoli, rendendo questo mondo un luogo migliore. Lo spettacolo racconta sinteticamente di otto disobbedienti, otto flash-biografy che includono: Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Vanessa Beecroft e Marina Abramovic. Ovviamente queste otto artiste sono solo una piccola e modesta selezione, perché in realtà le donne pittrici nell’arte sono molte, ma valorizzate sempre in numero sproporzionatamente minore rispetto ai loro colleghi maschi come accade nella letteratura, nella scienza, nella politica…”

Corre l’obbligo di citare tutti gli interpreti: Carmela Galano, Daniela Ricordo, Emanuele Tortora, Florinda Sorrentino, Francesca Tomai, Jessica Giannini, Maria Vitiello, Marina Vecchio Domanti, Marco Giglio, Rosanna Esposito, Valentina Scuotto. Con la musica di Domenico Guastafierro, Leo Amendola, Luca Mennella, Luigi Fiscale si sono esibiti il Red Corol Gospel diretto da Angela Camilleri, il coro di mani bianche diretto da Florinda Sorrentino, il soprano Marianna Cozzolino e il tenore Giampaolo D’Ambrosio.