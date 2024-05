Napoli – A Victor Hugo Morales la Medaglia della Città

“Diego Armando Maradona…barrillete cósmico!”

VICTOR HUGO MORALES

IL POETA DEL CALCIO a NAPOLI

Grande attesa per la tre-giorni partenopea del più grande telecronista e radiocronista della storia del calcio: due premi prestigiosi e la MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI

– Martedì 7 maggio 2024 Morales riceverà il prestigioso premio IL POETA DEL CALCIO

– Mercoledì 8 maggio 2024 al giornalista sudamericano sarà assegnato lo speciale Premio “Eccellenze del Sud – Ambasciatore del Sud del Mondo”

– Giovedì 9 maggio Victor Hugo Morales riceverà, nella Sala del Consiglio del Comune di Napoli, la MEDAGLIA DELLA CITTÀ DI NAPOLI

“Diego Armando Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… barrilete cósmico…”: così si concludeva la radiocronaca di quello che è stato incoronato dalla FIFA “Il Gol del Secolo”, firmato da Maradona contro l’Inghilterra durante i Mondiali di Calcio del 1986: il radiocronista Victor Hugo Morales scrive una pagina di storia del giornalismo sportivo, raccontando con emozione incontrollabile quella “jugada” di Maradona, inventando per El Pibe de Oro la definizione di “aquilone cosmico” e scrivendo una delle pagine più memorabili del Grande Romanzo del Calcio e, per estensione, dello Sport di ogni epoca.

DAL 7 AL 9 MAGGIO 2024, Victor Hugo Morales sarà ospite del capoluogo partenopeo per una tre-giorni memorabile.

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024 (ALLE ORE 19.00 – EVENTO CON INGRESSO AD INVITI) il giornalista, scrittore e cronista sportivo uruguayano riceverà il premio “Il Poeta del Calcio” e inaugurerà il prestigioso spazio/eventi Agorà Baiano di Quarto, nei Campi Flegrei, la Terra del Mito.

La serata/evento del 7 maggio sarà condotta dalla giornalista Giusi Legrenzi di RTL 102.5, e dallo scrittore e giornalista Michelangelo Iossa, coordinatore della tre-giorni napoletana di Morales. Morales sarà al centro di un lungo omaggio, che vedrà la presenza – tra gli altri – del cantautore argentino Diego Moreno e del popolare scrittore Maurizio De Giovanni. Il 7 maggio verrà presentato al pubblico anche uno scritto inedito di Victor Hugo Morales, da lui elaborato e concesso per questa serata speciale.

Creata dai fratelli Franco e Antonio Baiano, l’Agorà Baiano sorge in via Dante Alighieri, a Quarto (Napoli): l’evento gode della direzione artistica e del coordinamento generale di Pietro Del Vaglio, uno dei più grandi designer italiani, definito “Il Poeta dell’Abitare” dalla prestigiosa testata Architectural Digest.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024 (ALLE ORE 15.30 – EVENTO AD INGRESSO LIBERO) Victor Hugo Morales riceverà lo speciale premio “Eccellenze del Sud – Ambasciatore del Sud del Mondo” (destinato “Alla voce dell’America Latina Victor Hugo Morales”) negli spazi della Sala55, sala/teatro che si trova in via Verdi n. 25, al secondo piano del ‘Pizza Madre’ (luogo che ha al suo interno una sala interamente dedicata a Diego Armando Maradona).

Il premio – nato nel 2012 con il motto “Un sogno che ha la voce del Sud” – celebrerà il ruolo di Morales nella cultura latinoamericana e sarà consegnato a lui dagli ideatori di “Eccellenze del Sud”, la cantautrice Shara e il Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo.

La tre-giorni napoletana di Victor Hugo Morales culminerà GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024 (ALLE ORE 10.30 – APERTO AL PUBBLICO) con una seduta speciale della Commissione Sport del Comune di Napoli: in quella occasione, a Morales sarà consegnata la Medaglia della Città di Napoli presso la Sala del Consiglio Comunale di Napoli, in via Verdi, 35.

Il Presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, l’avvocato Gennaro Esposito, consegnerà al giornalista sudamericano la Medaglia del capoluogo partenopeo e una targa speciale del Comune di Napoli.

VICTOR HUGO MORALES

IL POETA DEL CALCIO

Comune di Napoli – Commissione Sport

Agorà Baiano – Baiano Casa; Sala55 – Pizza Madre

In collaborazione con la Fondazione Scholas Occurrentes e con il Grand Hotel Parker’s di Napoli