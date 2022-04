Turris – Vittoria finale campionato Primavera, il comunicato dell’amministrazione

“Esprimo, con soddisfazione, vivissimi complimenti ai ragazzi della Turris Primavera che aggiudicandosi la vittoria a Cesena contro il Fiorenzuola nella finalissima del campionato, si sono assicurati il passaggio in Primavera 3. Un traguardo conquistato non soltanto alla squadra corallina, ma all’intera comunità di Torre del Greco che guadagna, così, le cronache sportive nazionali. Lo sport, da sempre, è esercizio di civiltà e di valori etici e sociali che contribuiscono in modo determinante alla crescita ed alla formazione dei nostri giovani. E’ per questo che l’Amministrazione comunale è particolarmente attenta alle tematiche legate allo sport, e lo ha ampiamente dimostrato in più sedi ed in più modi, nel corso di questi anni, riconoscendo alle discipline sportive, una grande azione di riqualificazione civica, di riabilitazione e di contrasto al degrado culturale e sociale. Un plauso allo staff tecnico e a tuta la Dirigenza sportiva della Società Turris”.

Con queste parole l’Assessore allo Sport, Giuseppe Speranza, commenta il risultato conseguito dalla Turris Primavera.