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Turris – Ufficiale Daniele Flammia direttore generale

Comunicato stampa

La FC Turris 1944 dà il benvenuto al Direttore Generale Daniele Flammia.

Con entusiasmo e grande fiducia accogliamo il suo ingresso, certi che la sua esperienza, professionalità e visione contribuiranno alla crescita e al rafforzamento del progetto sportivo e societario del club.

A Daniele Flammia rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di condividere insieme importanti traguardi e soddisfazioni per i nostri colori e per tutta la comunità corallina.