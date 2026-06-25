Turris – Prosegue il percorso verso il futuro: confermato l’utilizzo del logo storico

comunicato Turris

Prosegue il lavoro per la costruzione della nuova F.C. Turris 1944. La società ha reso noto di essere impegnata nel completamento di tutti gli adempimenti burocratici necessari alla definizione del progetto sportivo, seguendo le procedure e le tempistiche previste per la fusione e il cambio di denominazione.

Tra i passaggi più significativi di questa fase c’è l’autorizzazione all’utilizzo del logo storico della F.C. Turris 1944, simbolo che rappresenta un patrimonio di storia, identità e appartenenza per l’intera comunità di Torre del Greco. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione della cittadinanza, del Comune di Torre del Greco e della tifoseria, ai quali la società ha rivolto un sentito ringraziamento.

L’obiettivo dichiarato è quello di custodire e valorizzare la tradizione corallina, nel rispetto delle origini, dei colori sociali e del forte legame con il territorio. La società ha inoltre ribadito la volontà di ricambiare la fiducia ricevuta attraverso un percorso improntato alla serietà, alla programmazione e alla sostenibilità del progetto.

Si apre così una nuova fase per il calcio cittadino, fondata sui valori della tradizione, del territorio e del talento, con l’auspicio di coinvolgere e unire l’intera comunità sportiva attorno ai colori biancorossi.

Un nuovo viaggio che guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. Forza F.C. Turris 1944.