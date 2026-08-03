Castellammare – Controlli sul territorio, il bilancio

Nottata di controlli ad Alto impatto a Castellammare per i carabinieri della locale compagnia impegnati insieme agli agenti della polizia municipale e alla capitaneria di Porto.

Sono state identificate 317 persone tra cui 72 pregiudicati e controllati 167 veicoli.

Denunciati due parcheggiatori abusivi. Dovrà rispondere invece di detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne trovato in possesso di qualche dose di cocaina, di 3 telefoni cellulari e della somma contante di 515 euro. Tre le persone segnalate per consumo di droga.

Durante i controlli sono stati sequestrati 10 lettini da mare e 2 carrelli per il loro trasporto sulla spiaggia. La merce era al corso Alcide de Gasperi nei pressi del civico 207.

Controlli anche al codice della strada con 45 contravvenzioni elevate per un totale vicino ai 35mila euro.