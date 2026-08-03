Ad Agerola i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentata truffa , 20enne nato nella Repubblica Dominicana già noto alle forze dell’ordine e domiciliato a Napoli.
I militari – allertati dal 112 – hanno appreso del tentativo della truffa della finta rapina in danno di un 65enne. Vittima e soprattutto nipote non hanno creduto al finto maresciallo chiamando il 112.
I carabinieri hanno atteso il 20enne che era ancora in contatto telefonico con la vittima.
Il 20enne, entrato in casa, è stato bloccato e arrestato mentre tentava di impossessarsi dei gioielli.
L’uomo è stato arrestato. Indagini in corso per risalire ad eventuali complici.
Cronaca
Agerola – Truffa della finta rapina, nei guai 20enne
Ad Agerola i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentata truffa , 20enne nato nella Repubblica Dominicana già noto alle forze dell’ordine e domiciliato a Napoli.
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