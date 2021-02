Turris – Risoluzione consensuale per Sandomenico

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto – che lo legava al club fino al termine della stagione in corso – con il calciatore Salvatore Sandomenico, libero dunque di accasarsi presso altra società.

Nel ringraziarlo per l’impegno comunque profuso durante la permanenza a Torre del Greco, la società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.