Turris – Rinforzo a centrocampo: ufficiale Carannante

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, fino al termine della stagione sportiva in corso, del calciatore Gabriele Carannante, classe 1999.

Il centrocampista – assistito dall’agente Bruno Di Napoli – arriva in prestito dal Parma Calcio 1913, società detentrice del cartellino, dopo aver militato, nella prima parte di stagione, nella fila del Legnago Salus (serie C, girone B). In precedenza, per Carannante importanti esperienze in D con Vibonese e Cerignola e in C (14 presenze la passata stagione prima dell’interruzione anticipata dei campionati) con la Pianese.

Elemento tatticamente duttile, il neo corallino si presenta così: “Mi ritengo un calciatore più idoneo a giocare da mezzala, quindi posso ben posso integrarmi in un centrocampo a tre. In passato, a Cerignola, ho giocato anche da mediano mentre, in situazioni di emergenza, mi è capitato di essere impiegato da terzino. Al Legnago – spiega – mi ha condizionato un infortunio alla spalla dal quale, però, mi sono pienamente ristabilito. Avevo deciso comunque di cambiare squadra e non ho esitato quando mi è stato proposto di vestire la maglia della Turris. Mi sento fortunato ad essere approdato in un club del genere, dove tra l’altro ritrovo compagni che già conosco per averci giocato insieme come Abagnale, Longo, Da Dalt, D’Alessandro. Sono motivatissimo e ringrazio la società ed il direttore Primicile per una fiducia che sono pronto a ripagare”.