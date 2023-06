Turris – Mennella incontra incontra una delegazione di tifosi, apertura al nuovo stadio

Positivo confronto questo pomeriggio tra l’amministrazione comunale e una delegazione di tifosi della Turris. A rappresentare l’ente c’erano il sindaco Luigi Mennella, titolare anche della delega allo Sport, e il vicesindaco Michele Polese, che ha tra i suoi compiti quello legato all’impiantistica sportiva.

L’incontro nasceva da un’esigenza palesata dalla tifoseria corallina, organizzata e non, che nei giorni scorsi aveva fatto pervenire al Comune una richiesta in tal senso. Si è parlato a tutto campo del presente e del futuro dell’impiantistica sportiva della città, partendo dal Liguori e arrivando ad affrontare la questione della Cittadella dello Sport.

Cinque, nello specifico, le domande poste a nome di tutti i tifosi della Turris dai presenti. La prima ha riguardato la disponibilità all’individuazione di “soluzioni tecniche ed economiche che possano consegnare alla città uno stadio Liguori ulteriormente rinnovato”. Sul punto primo cittadino e vicesindaco hanno mostrato la piena disponibilità, precisando che però eventuali investimenti di natura economica elevati “andrebbero in controtendenza con il primo obiettivo dell’amministrazione comunale Mennella, che è quello di lavorare per la realizzazione dello stadio all’interno della Cittadella dello Sport a viale Europa”.

Si è poi passati a parlare del tema viabilità in occasione delle gare interne, con la chiusura di viale Ungheria per permettere alle tifoserie ospiti di avere accesso al settore Distinti senza incrociarsi con i sostenitori di casa. Su questo punto i rappresentanti dell’amministrazione, resi edotti anche della esistenza di un’idea legata all’afflusso dei tifosi ospiti da viale dello Sport, si sono resi disponibili ad un confronto con il primo dirigente di polizia del commissariato di via Sedivola, assumendo l’impegno di chiedere a breve un incontro con lo stesso.

Terza domanda dei tifosi sulla Cittadella dello Sport. Qui il sindaco, che aveva già assunto impegni in tal senso durante la recente campagna elettorale, non solo ha confermato tali impegni, ma ha spiegato di avere portato avanti fattive interlocuzioni affinché, insieme al palazzetto dello Sport e al solo terreno di gioco già finanziati, siano realizzati anche le adeguate infrastrutture, a cominciare dagli spalti, per permettere in futuro di poter ambire anche a campionati più importanti dell’attuale serie C.

Il quarto punto era legato ai rapporti con la società e alla possibilità di pensare ad una convenzione pluriennale per la gestione del Liguori. Mennella su questo punto ha ricordato il suo impegno appena eletto a favore della Turris, della quale è stato in passato anche presidente, e di come quest’impegno sia stato pubblicamente riconosciuto dallo stesso Antonio Colantonio all’atto della formalizzazione dell’iscrizione al campionato, impegnandosi a portare avanti questo dialogo anche nel prossino futuro.

Infine, il sindaco è venuto incontro alla richiesta formulata dai supporters corallini, aprendo al confronto periodico e costante con la tifoseria sui temi legati alla Turris.