Turris – Dal 3 luglio al via la campagna abbonamenti: info e prezzi

La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dal 3 luglio, è possibile acquistare l’abbonamento per la stagione calcistica 2023/24 di Lega Pro.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento nella scorsa stagione, avrà una prelazione sulla conferma dello stesso posto a sedere (oppure effettuare un cambio) fino al 14 luglio. I nuovi abbonati non possono, in virtù di tale prelazione, scegliere una postazione occupata da chi è in possesso del vecchio abbonamento. Potranno farlo esclusivamente dopo il 14 luglio qualora il posto scelto non sia stato confermato da chi ne aveva diritto entro quella data.

Gli abbonamenti 2023/24 saranno acquistabili presso la segreteria dello stadio “Amerigo Liguori” a partire dal 3 luglio tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 tranne il sabato e la domenica.

Nell’arco dell’intera stagione saranno previste due giornate coralline: una nel girone d’andata e l’altra in quello di ritorno.

Di seguito i prezzi di tutti i settori: