Turris – In mediana ufficiale l’acquisto di Bordo

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Bordo, classe 1996.

Assistito dall’agente Marco Ciavattini (Football Trade), il calciatore ha sottoscritto un contratto di durata biennale con scadenza 30 giugno 2023.

Centrocampista centrale cresciuto nelle giovanili del Perugia, con propensione sia alla fase di impostazione che di rottura, dotato anche di gran tiro dalla distanza, Bordo è reduce da una annata molto positiva in Lega Pro nelle fila del Matelica dove, da compagno di squadra dell’altro neo corallino Vito Leonetti, ha disputato ben 39 partite (di cui 3 nella fase playoff) impreziosite da 3 gol e 2 assist.

In precedenza, diverse esperienze in serie D con le casacche di Jesina, Sangiovannese, Savona, Gavorrano e lo stesso Matelica, con la vittoria del campionato al termine della stagione 2019-2020.

“Una decisione presa in un secondo – commenta Bordo -, non appena il mio procuratore mi ha prospettato questa opportunità di venire alla Turris. Indubbiamente anche l’ottima impressione dell’ambiente che ha avuto il mio compagno Leonetti ha fatto la sua parte. Sono carico e motivato. La posizione in campo? Ho fatto anche la mezzala, ma mi ritengo un mediano classico più adatto a giocare nei due ruoli interni di centrocampo”.

La S.S. TURRIS CALCIO dà il benvenuto a Lorenzo Bordo, che si aggregherà al gruppo in occasione del raduno in sede fissato per lunedì 19 luglio.