Turris – Dal Parma tre giovani in prestito

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito dal PARMA CALCIO 1913, a titolo temporaneo per tutta la durata della stagione sportiva 2021-2022, i seguenti calciatori:

Matteo Lucarelli, difensore classe 2001;

Stefano Palmucci, centrocampista classe 2001;

Fabian Pavone, attaccante classe 2000.

Un’altra operazione che suggella i costanti e proficui contatti intrattenuti dal direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, con i maggiori club italiani del calcio professionistico, nei cui confronti la S.S. TURRIS CALCIO acquista sempre più credibilità.

Lucarelli (figlio di Alessandro, bandiera ed attuale dirigente del Parma) è un difensore centrale di piede destro, dotato di struttura fisica importante, cresciuto nella cantera del club ducale con un

intermezzo nel settore giovanile dell’Inter. Nella passata stagione, per lui, una esperienza in prestito al Foggia in Lega Pro. In precedenza ha giocato anche in serie D alla Torres.

Pavone e Palmucci sono invece accomunati dalla crescita nel settore giovanile del Pescara, con cui hanno vinto il campionato Primavera 2 nella stagione 2018-2019 e debuttato in serie B quasi in contemporanea (Pavone il 29 ottobre 2019, Palmucci il 2 novembre dello stesso anno)

prima di essere prelevati dal Parma.

Pavone, estroso esterno d’attacco (18 reti con la Primavera pescarese nell’arco di due stagioni), nell’ultima annata ha giocato in prestito alla Carrarese in serie C (27 presenze e 1 gol). Palmucci, caratteristiche da regista con grande precisione nei lanci, è reduce dall’esperienza in prestito alla Triestina sempre in terza serie.

La S.S. TURRIS CALCIO dà il benvenuto ai tre giovani calciatori, che si aggiungono ai convocati per il raduno in programma domani a Torre del Greco, il cui elenco completo la società diramerà a seguire.