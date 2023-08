Turris – Dall’Udinese arriva il difensore Cocetta

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo Nicolò Cocetta. Il difensore ha firmato un contratto biennale.

Cocetta, classe 2003, è un prodotto del settore giovanile dell’Udinese con cui ha fatto anche il debutto in serie A nell’ultima stagione: “Sono molto contento di poter far parte della famiglia Turris – ha dichiarato Nicolò – È stata una scelta molto importante per me, si tratta della prima vera esperienza calcistica con i grandi e lontano dalla mia città Udine. Penso che Torre del Greco sia il posto giusto per crescere e dimostrare tutto il mio valore. Spero di essere d’aiuto alla squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali. Darò tutto per questa avventura. Un abbraccio alla tifoseria della Turris”.