Turris – Risolto il contratto con Lonoce

RISOLUZIONE CONTRATTO LONOCE

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il portiere Flavio Lonoce (classe 2000).

Nel ringraziarlo per il contributo fornito al club nella stagione della promozione in serie C ed in quella scorsa tra i professionisti, la società augura a Lonoce le migliori fortune umane e professionali.