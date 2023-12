Turris – Brindisi 3-1 – Tre punti per la salvezza, i corallini ritrovano la vittoria

Turris – Brindisi: 3-1. La Turris ritrova i tre punti.

Torna alla vittoria la Turris. Gli uomini di Caneo battono il Brindisi e tornano finalmente a respirare, dopo mesi in apnea, causa scarsi risultati.

Prima frazione ottima da parte dei corallini che calano un tris e non rischiano mai nulla, avendo sempre in mano il pallino del gioco e sfiorando più volte la quarta rete.

Nel secondo tempo, i padroni di casa gestiscono il risultato, subendo solo una rete, su un’incertezza di Fasolino.

Primo tempo

Al 7′ primo squillo della Turris con De Felice che calcia sul secondo palo da posizione defilata, Albertazzi però respinge.

La 13′ ospiti pericolosi con un tiro improvviso dai 25 metri di Bunino, pallone fuori di un soffio.

Al 16′ Turris in vantaggio. Grandissima azione dei corallini che arrivano sul fondo con Nocerino, quest’ultimo crossa e De Felice insacca, dopo un ottimo movimento a tagliare l’area di rigore.

Al 32′ rigore per la Turris.

Al 33′ Maniero raddoppia dal dischetto.

Al 39′ la Turris cala il tris con Nocerino che riceve da Maniero e dal limite dell’area batte Albertazzi.

Al 41′ calcia Franco dal limite, respinge il portiere.

Al 42′ ancora Turris pericolosa, stavolta con De Felice che raccoglie un pallone dopo un’azione in solitaria di Cum e calcia a giro sul secondo palo, palla di poco a lato.

Al 46′ grandissima doppia occasione per i corallini. Prima Maniero di testa colpisce il palo dopo un cross di Contessa, poi sulla ribattuta calcia De Felice, ma Albertazzi blocca.

Secondo tempo

Al 52′ ospiti pericolosi con Bunino che riceve sul primo palo, ma colpisce male e manda fuori.

Al 56′ accorcia le distanze il Brindisi. Erroraccio di Fasolino su tiro di Lombardi e Ganz ribadisce in rete.

Al 75′ contropiede della Turris, Nocerino serve Maniero tutto solo in area di rigore, calcia di prima, ma colpisce male il pallone e spedisce alto.