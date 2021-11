Turris – Avellino: 1-2. Le parole di Caneo: “È un incidente di percorso che ci può stare”

Dopogara di Turris – Avellino. Ai microfoni il mister corallino Caneo.

Un incidente di percorso: “Ci può stare, sono contento della prestazione. Abbiamo cercato di sviluppare, ma non ci siamo riusciti. Ci hanno impedito di fare il nostro calcio”.

Sulle motivazioni: “Non hanno fatto la differenza le motivazioni. Mi dispiace solo che non siamo riusciti a giocare”.

Sugli attaccanti: “Si, mi aspettavo qualcosa in più, ma non sono stati serviti bene. Non siamo stati capaci ad includerli nel gioco”.

Sulla scelta del tridente e sulle tempistiche dei cambi: “Non ho pensato di fare prima i cambi perché vedevo che Santaniello stava andando bene. Abbiamo anche il vincolo del minutaggio”.

Sui gol da calcio d’angolo che non arrivano: “Si, ci siamo impantanati, dobbiamo lavorare di più e lo faremo”.

Su Lorenzini centravanti: “Ho provato a mettere un po’ di fisicità ed attaccare le seconde palle”.