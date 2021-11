Turris – Avellino: 1-2. L’Avellino risorge e passa a Torre

Cade in casa la Turris giocando una brutta partita, contro un Avellino non troppo superiore.

Primo tempo in cui gli uomini di Caneo hanno mantenuto bene il campo, provando a rispondere colpo su colpo agli attacchi ospiti. Nella seconda frazione di gioco era attesa una reazione da parte dei padroni di casa che non c’è stata, a parte una grande occasione capitata sui piedi di Finardi. Prestazione deludente degli uomini cardine. Assente ingiustificato l’ex del match, Santaniello.

Primo tempo

Al 19′ Turris in vantaggio. Giannone dal limite dell’area appoggia a Tascone che calcia di prima e realizza la rete del vantaggio.

Al 24′ pareggia subito l’Avellino con un eurogol di D’Angelo, che vede partire un cross dalla destra e in sforbiciata batte un incolpevole Perina.

Al 26′ ospiti vicini al vantaggio con Silvestri, che colpisce di testa dagli sviluppi di un corner dalla destra, ma colpisce la parte alta della traversa.

Al 30′ Avellino in vantaggio con Kanoute. Tascone perde palla a centrocampo, Maniero verticalizza subito per Kanoute che con uno scavetto supera Perina.

Al 36′ buona trama tra Giannone e Leonetti che porta il 10 Corallino a calciare dall’interno dell’area di rigore, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Secondo tempo

Al 57′ colossale occasione per la Turris capitata sui piedi di Finardi, che raccoglie il pallone dopo una grandissima azione personale di Leonetti, scarta anche il portiere ma incredibilmente a porta vuota non calcia.

Il tabellino:

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco, Varutti (30’st Loreto); Giannone, Santaniello (30’st Pavone), Leonetti (40’st Sartore). All: Caneo.

A disp: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, Bordo, Giofré, D’Oriano, Sartore.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Matera (25’st Carriero), D’Angelo, Tito (44’st Mignanell); Kanoute (40’st De Francesco), Maniero (40’st Plescia), Di Gaudio.

A disp: Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Gagliano, Micovschi.

ARBITRO: Carella di Bari.

NOTE: ammoniti Braglia (all.), Lorenzini, Kanoute, Esempio, Forte, Bove, Tascone. Spettatori 1500 circa, di cui 300 ospiti.