Turris – Arriva l’attaccante Mattya D’Alessandro

La S.S. Turris Calcio rende noto di aver acquistato l’attaccante Mattya D’Alessandro.

Queste le parole del classe 2004: “La scelta Turris è stata facile per me, non ci ho pensato su due volte. Per un giovane come me venire a giocare in una piazza del genere, con uno staff tecnico ed una dirigenza di grande valore, rappresenta sicuramente uno step di crescita”.