Turchia – Terremoto di magnitudo 5.6 a Malatya

Continua a tremare la terra in Turchia. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato alle 12:04 (le 10:04 in Italia) a Malatya, una delle province nel sud est del paese già colpite dal sisma del 6 febbraio. Lo rende noto l’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad. L’epicentro è stato individuato a Yesilyurt, uno dei distretti della città del sud est anatolico.