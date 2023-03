Tunisia – Affonda barcone di migranti diretto a Lampedusa: 5 morti e 28 dispersi

Cinque migranti sono annegati e altri 28 risultano dispersi dopo che la loro barca si è capovolta al largo della Tunisia. lo hanno reso noto gli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. A bordo del barcone 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d’Avorio, partite dalla regione costiera di Sfax in direzione di Lampedusa.