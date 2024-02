Trinidad e Tobago – Naufragio misterioso nei Caraibi: petrolio in mare e sulla barriera corallina

Allarme ambientale sull’isola caraibica di Trinidad e Tobago per una massiccia fuoriuscita di petrolio da un’imbarcazione misteriosa che si è arenata per poi capovolgersi mercoledì scorso, 7 febbraio, al largo della costa del Cove Eco-Industrial Park, nel sud di Tobago, e le correnti hanno trascinato l’imbarcazione verso la riva senza inviare un segnale di soccorso, senza che si conoscessero membri dell’equipaggio e nessuna chiara indicazione di proprietà. L’incidente ha provocato una significativa fuoriuscita di petrolio che ha colpito almeno 15 chilometri di costa e le autorità sono pronte a dichiarare l’emergenza nazionale, ha dichiarato Farley Augustine, segretario capo della Camera di Tobago. La fuoriuscita ha danneggiato la barriera corallina e le spiagge dell’Atlantico, facendo presagire un cattivo esito per i resort e gli hotel dell’isola, l’ancora di salvezza dell’economia locale durante la stagione del Carnevale. Nel dettaglio l’impatto della fuoriuscita ha raggiunto il villaggio di Lambeau, situato sulla costa sud-orientale dell’isola di Tobago, dove ai residenti è stato consigliato di indossare maschere o di trasferirsi temporaneamente. Augustine ha detto che il governo potrebbe elevare l’incidente a disastro di livello 3, aggiungendo: “Tutto indica che stiamo andando in quella direzione”. Secondo il primo ministro Rowley, si sospetta che la misteriosa nave, che porta il nome “Gulfstream”, sia stata coinvolta in attività illecite. Quando è stata avvistata, la nave stava navigando sotto una bandiera non identificata. Nonostante le indagini in corso e gli sforzi di pulizia, molto della nave rimane sconosciuto, comprese le sue origini e il suo contenuto. I sommozzatori hanno lavorato per trovare ulteriori segni che possano aiutare a identificare la nave rovesciata. Le autorità sospettano che potrebbe essere stato rimorchiato. L’Agenzia per la gestione delle emergenze dell’isola ha dichiarato che non c’erano segni di vita sull’imbarcazione, il cui carico era inizialmente ritenuto composto da sabbia e legno. L’Ufficio nazionale per la preparazione e la gestione delle catastrofi (ODPM) ha fornito attrezzature e aiuti all’Agenzia per la gestione delle emergenze di Tobago (TEMA) in risposta alla fuoriuscita di petrolio. La Forza di difesa di Trinidad e Tobago (TTDF) ha fornito ulteriori disposizioni per la risposta, tra cui tute Tyvek, contenitori per materiali pericolosi e pale, che saranno cruciali per gli sforzi di pulizia e contenimento. Il disastro ambientale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, purtroppo coincide con il culmine del Carnevale, una stagione critica per l’industria turistica del Paese.