Trentino – Orsa con cucciolo insegue due cacciatori, uno resta ferito dopo una caduta

Lo sfortunato incontro casuale è avvenuto nei pressi di Roncone e del Lago di Garda, in Trentino. L’orsa che era appisolata con il suo piccolo su un sentiero escursionistico, si è poi svegliata ed è subito partita dietro di loro. Uno dei cacciatori ha tentato invano di arrampicarsi su un albero ma l’orsa è riuscità ad afferrarlo con la zampa. Nella sua caduta, ha colpito una roccia e si è ferito alle costole. Fortunatamente l’animale lo ha poi rilasciato. L’Azienda forestale del Trentino ha aperto un’inchiesta. Nell’area dell’incontro sono stati prelevati campioni di DNA per chiarire l’identità dell’animale e verificare se si trattasse di un orso classificato come “problematico”. Gli incontri con questa specie, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sono rari in questa regione forestale. All’inizio di aprile, un corridore è stato aggredito e ucciso da un orso della zona.